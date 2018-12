Fourcade gir aldri opp kampen mot doping

Skiskytteren Martin Fourcade skriver i sin nye bok at han aldri vil gi seg i kampen mot doping. Han ser for seg å fortsette kampen etter at karrieren er over.

«Jeg gir meg aldri. Dessverre vet jeg at det vil skje lite i min generasjon, og at troverdigheten vår og prestasjonene våre jevnlig vil bli trukket i tvil.»

Det skriver Martin Fourcade, som er viden kjent for sin kamp mot doping, i sin nye bok «Jakten på vintergullet». Der sier den franske skiskytteren at han vil fortsette kampen for at dagens unge utøvere en dag skal få oppleve en dopingfri idrettsverden.

«Når karrieren er over, kan jeg faktisk tenke meg å bruke min erfaring og mine holdninger i kampen mot doping.»

Franskmannen skriver at han ikke kan forstå hvorfor det ikke skjer mer i kampen mot doping, og spør om det ikke er i alles interesse at idretten blir fullstendig dopingfri.

«Ikke bare i utøvernes interesse, men også i ledernes, medienes og sponsorenes? Det er litt det samme som med miljøvern: Selv de som fråtser i alt som skaper forurensing, har behov for ren luft og rent drikkevann. Det burde da være nok til å få dem til å tenke seg om, ikke sant?»

Mistenksomheten

Fourcade har dominert skiskyttersporten de siste årene, noe som ført til at enkelte retter mistenksomme blikk mot franskmannen.

«Over tid har jeg lært meg å leve med mistenksomheten. Jeg er blitt vant til at andre rakker ned på det jeg har bygget opp gjennom treningsarbeidet, at de nekter å tro meg. Det er bare å gå inn på et hvilket som helst idrettsforum på nettet etter et renn for å lese hva disse akk så modige anonyme personene sitter og skriver om meg.»

Selv insisterer 30-åringen på at han aldri på noe tidspunkt i karrieren har hatt den minste befatning med doping.

«Jeg ville ikke kunne leve med at prestasjonene mine skyldes kunstige hjelpemidler, og at resultatene mine i realiteten er basert på juks. Det ville blitt umulig for meg å se mine nærmeste i øynene hvis det viste seg at jeg var en annen enn den Martin de trodde de kjente».

Ønsker strengere straffer

Fourcade har flere ganger gått i bresjen i kampen mot doping, men skriver at han har kjempet uten å oppnå så veldig mye annet enn å forsvare egen ære.

«Jeg burde kanskje holde min egen irritasjon for meg selv i stedet for å være den standhaftige kjeftesmella som aldri klarer å holde munn. Men hver gang det dukker opp en ny sak, blir jeg så utrolig provosert at jeg føler behov for å si ifra,» skriver han.

Franskmannen skriver at han er overbevist om at man kan delta i Tour de France uten å dope seg, for de aller fleste deltakerne doper seg ikke. Han er også sikker på at man kan bli olympisk mester uten å jukse eller operere i et grenseland.

«Vi er mange som er et bevis på det.»

Franskmannens bok kom for salg på norsk mandag.