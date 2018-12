Utenlandske pengespillselskap satser mindre på norske TV-seere

Utenlandske pengespillselskap har minsket innsatsen på TV-reklame rettet mot norske seere. Norske spillselskap satser derimot høyt på TV-skjermen.

For første gang siden Medietilsynet startet å følge utviklingen i 2013, bruker pengespillselskapene mindre penger på TV-reklame rettet mot norske seere.

Pengespillmarkedet sett under ett brukte 3 prosent mindre på TV-reklame i perioden august 2017 til juli 2018, sammenlignet med samme periode i 2016 til 2017, og det er de utenlandske pengespillselskapene som står for nedgangen, melder Medietilsynet i en pressemelding.

Reklamemarkedet for utenlandske pengespill, der Unibet og Betsson er sentrale aktører, falt med 10 prosent. Direktør Gunn Merete Paulsen i Lotteri- og stiftelsestilsynet er fornøyd med utviklingen.

– Det at vi ser en såpass stor reduksjon av slik markedsføring kan være et tegn på at regulatoriske tiltak har fungert og at trenden nå har snudd, sier hun.

Til tross for trenden fra de utenlandske selskapene, satser de norske pengespillselskapene på TV-reklame som aldri før. Det siste året har Norsk Tipping, Rikstoto og Pantelotteriet økt innsatsen med 31 prosent fra 2017 til 2018. Norske spillselskap brukte i alt 82 prosent av sine TV-reklamekroner på norske TV-kanaler i denne perioden.

– Vi ser en tydelig vekst i norske pengespillaktørers TV-annonsering, men det er viktig å understreke at de utenlandske spillselskapene fremdeles bruker tre ganger så mye penger på pengespillreklame som de norske, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Totalt er reklamemarkedet for pengespill på litt over en milliard kroner før rabatter.