Dommer i FIFAs etiske komité pågrepet mistenkt for korrupsjon

Sundra Rajoo, som sitter i det dømmende kammer i FIFAs etiske komité, ble tirsdag pågrepet i hjemlandet Malaysia mistenkt for korrupsjon.

Det bekreftet hans advokat onsdag. Rajoo ble pågrepet etter å ha fløyet til Kuala Lumpur fra Zürich for å svare på spørsmål i en korrupsjonsutredning.

Han tilbrakte natten i arrest, men ble satt fri etter at han ble framstilt for varetektsfengsling. Retten godtok advokatens påstand om at Rajoos juridiske roller innebærer at han i praksis har diplomatisk immunitet.

I tillegg til hans funksjon i FIFAs etiske komité var Rajoo leder for en internasjonal asiatisk voldgiftsinstans, men ifølge lokale medier har han nå trukket seg fra den stillingen.

FIFA meldte onsdag kveld at Rajoo ikke vil delta i den etiske komiteens virksomhet mens han er under etterforskning.

Påtalemyndigheten i Malaysia ba om varetektsfengsling av Rajoo i en uke slik at han kunne avhøres om mistanker om at han har utnyttet sin posisjon til å sikre seg økonomiske fordeler.

Ifølge advokaten Cheow Wee har Rajoo forsikret om at han vil samarbeide med etterforskerne og besvare alle deres spørsmål.

Han ble i fjor utnevnt til en av to viseformenn i FIFAs etiske komités dømmende kammer. Det er kammeret som har utestengt en rekke framstående fotballedere for korrupsjon, noen av dem til og med på livstid. Blant de utestengte er tidligere FIFA-president Sepp Blatter og tidligere UEFA-president Michel Platini.