Guardiola advart etter dommerutspill

Englands fotballforbund (FA) har gitt Josep Guardiola en advarsel for uttalelser om dommer Anthony Taylor i forkant av Manchester-derbyet tidligere i måneden.

I dagene før kampen uttalte Manchester City-manageren at han håpet at kampdommer Taylor ville ta «gode beslutninger for begge lag».

Guardiola får «gult kort» av FA, ettersom en Premier League-manager ikke har lov til å uttale seg om dommere før kamp – verken positivt eller negativt.

Spanjolen risikerer ikke noen bot eller utelukkelse i saken, fordi det er første gang han bryter denne regelen.

Det hører med til historien at valget av Anthony Taylor som kampleder ikke var helt ukontroversielt, ettersom han kommer fra en liten by litt sør for Manchester.

Selve kampen vant Manchester City 3-1.

