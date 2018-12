Tidligere Premier League-dommer får dømme i Norge

Den tidligere Premier League-dommeren Bobby Madley (33) bekrefter overfor NRK at han satser på en dommerkarriere i norsk fotball.

Madley har meldt seg inn i Oslo-klubben Abildsø og søkt medlemskap i Oslo Fotballdommerlaug.

– Jeg hadde elsket å dømme i Eliteserien på et eller annet tidspunkt, men jeg må jobbe hardt og vise meg tilliten verdig først. Det er bare rettferdig, sier briten til NRK om en mulig framtid på toppnivå i Norge.

På sensommeren ble det kjent at Madley brått ga seg i Premier League av personlige årsaker. Senere fortalte britiske medier at han hadde fått sparken som følge av at han hadde mobbet en funksjonshemmet person i sosiale medier.

– Jeg har en avtale med Premier League som gjør at jeg ikke kan diskutere detaljene i det. Men jeg kan si at det ble skrevet mye i mediene som var usant, skuffende og sårende, sier Madley.

Dommersjef Terje Hauge i Norges Fotballforbund forteller at det er et mål å ha Madley klar til å dømme fra neste sesong. Han har også snakket med Madley om grunnen til at han forlot Premier League.

– Han har forklart seg for oss, og vi stoler på det han sier. Men hva som ble sagt forblir mellom oss, sier Hauge.

