Kinesisk fotball vurderer lønnstak

Kinas fotballforbund (CFA) kommer trolig til å innføre lønnstak i landets pengetunge superliga.

Det opplyser kilder i CFA til det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Fotballmyndighetene i landet ønsker bedre kontroll over økonomien i superligaen og det de beskriver som «irrasjonelle» investeringer.

Blant tiltakene er et lønnstak, begrensede seiersbonuser og et krav om at kinesiske spillere skal ha gyldige kontrakter.

I Kina har det vært satset tungt på utenlandske stjerner for å øke oppmerksomheten rundt superligaen de siste årene. Blant annet ble midtbanestjernen Oscar hentet til Shanghai SIPG for snaut 600 millioner kroner, mens spissen Carlos Tevez skal ha tjent over sju millioner kroner i uken da han spilte for Shanghai Shenhua.

De forestående økonomiske grepene er ikke de første som blir iverksatt for å dempe pengefesten i den kinesiske ligaen. I fjor innførte CFA en ny overgangsregel som sier at klubber, som betaler mer enn 55 millioner kroner for en utenlandsk spiller, må betale tilsvarende sum til et fond for utvikling av kinesiske spillere.

