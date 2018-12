Elyounoussi slipper å sone før 2020

Mohamed Elyounoussi fikk rødt kort i mandagens 2-0-seier mot Kypros, men slipper å sone før høsten 2020.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) bekrefter overfor VG at "Moi" ikke skal sone verken i EM-kvalifiseringen eller playoff .

Det betyr at Southampton-proffen først må sone for utvisningen på høsten i 2020, når neste utgave av Nations League-gruppespillet sparkes i gang.

Spilleren selv var ikke klar over nå han måtte stå over en kamp som følge av det røde kortet, men blir svært fornøyd når han får vite at det blir lenge til han må ta sin straff.

– I så fall så er jeg veldig lettet. Så unødvendig å måtte stå over en playoff for det som skjedde i går, skriver Elyounoussi i en tekstmelding til avisen tirsdag.

Elyounoussi pådro seg to gule kort under kampen mot Kypros. Det siste i kampens siste ordinære minutt.

– Det første gule kortet var klart, men det siste … Det var den eneste taklingen jeg hadde i hele kampen, så jeg håpet at han ikke skulle gi meg gult kort, men han gjorde det. Det var klønete av meg, sa Elyounoussi til NTB etter kampen.

Det første gule kortet fikk Moi i slutten av første omgang, og det var som han nevnte helt klart.

– Det var for å stoppe en kontring, og det tok jeg bevisst. Det andre var bare unødvendig.