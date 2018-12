Tarik: – Trodde aldri det skulle gå

Tarik Elyounoussi spilte over en time i hver kamp da Norge sikret gruppeseieren i nasjonsligaen med fire bortepoeng. Det trodde han ikke for en uke siden.

– Jeg trodde aldri jeg skulle være her i dag, helt ærlig. Jeg trodde jeg ville bli sendt hjem første dag jeg kom på samling, sa han etter 2-0-seieren på Kypros.

Han har slitt med en belastningsskade i låret, en muskel som er sliten og som sier fra på veldig bestemt vis. Skaden gjorde at han måtte ut da AIK for en drøy uke siden ble svensk seriemester.

– Jeg må innrømme at jeg ikke er 100 prosent, men jeg prøver så godt jeg kan. Det sitter her (peker på kroppen) og så sitter det her (peker på hodet). Jeg pusher og pusher. Jeg vet at jeg ikke er meg selv, men gjør så godt jeg kan.

I Joshua Kings skadefravær startet han begge kampene under samlingen. Mot Slovenia spilte han 62 minutter, mot Kypros 70.

– Jeg har jobbet fint med det medisinske apparatet, og så har jeg knasket en del piller. Før kampen i dag måtte jeg faktisk ta en sprøyte også, men det var verdt det, uten tvil, sa han.

– Nå er sesongen over for meg, og jeg får tid til å restituere og hente meg inn.

30-åringen er veldig glad for at Norge med gruppeseieren har sikret seg en ekstrasjanse til å spille om en EM-billett dersom laget ikke lykkes i den ordinære kvalifiseringen.

– For meg er det siste sjanse til å oppleve et EM-sluttspill, sier han.