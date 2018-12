Toppkampen ga poengrekord i NFL

Det ble et NFL-fyrverkeri da topplagene Los Angeles Rams og Kansas City Chiefs møttes til dyst mandag. Rams vant til slutt 54-51 i rekordkampen.

En dramatisk avslutning sørget for at begge lag fikk over 50 poeng i en og samme kamp. Det har aldri før skjedd i NFL-historien. Med 105 poeng totalt ble oppgjøret det tredje mest poengrike noensinne på toppnivå i amerikansk fotball.

Kun 58-48-seieren til Cincinnati Bengals over Cleveland Browns i 2004 og Washington Redskins' storseier med 72-41 over New York Giants i 1966 bød på flere poeng.

Før mandagens oppgjør sto både Los Angeles Rams og Kansas City Chiefs med ni seirer og kun ett tap. Sammen med New Orleans Saints var duoen best i grunnspillet.

Rams kom best i gang på hjemmebane og var foran med 13-0, men gjestene slo tilbake raskt. Til pause sto det 23-23, og derfra og ut byttet lagene på å lede flere ganger. Jared Goffs avgjørende touchdown til Gerald Everett falt ett minutt og 49 sekunder før slutt. Goff hadde totalt fire touchdown.

