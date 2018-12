Sørloth gremmet seg over missene

Alexander Sørloth hadde to enorme sjanser til å øke Norges seiersmargin mot Kypros. Etterpå var han ikke særlig interessert i å snakke om det.

– Der er klart det burde blitt mål. En spiss skal score mål, sa han før han beveget seg videre mot spillerbussen.

Han hevdet at han ikke visste at far Gøran i sin tid scoret fem mål på fire landskamper mot Kypros, men han bør nok være forberedt på litt tyn fra opphavet.

I det 74. minutt var Ola Kamara gjennom, men valgte å sentre til bedre plasserte Sørloth. Han brukte litt for lang tid, og keeper slo til corner.

I det 86. minutt var Martin Ødegaard framme i feltet og holdt på å score sitt første landslagsmål. Returen falt til Sørloth, som blåste den over tomt mål selv om han hadde all verdens tid til å dempe ballen og sende den kontrollert i mål.

– Sjansene er store, og i en perfekt verden scorer han på begge, men sånn er fotball. Det går i perioder, og spisser blir målt etter scoringer. Alex vet best av alle at det er muligheter han på en normal dag scorer på, sa assistenttrener Per Joar Hansen.

– Når det er sagt, var det positivt at han kom til sjansene. Han gjorde et bra innhopp hvor han jobbet hardt for laget. Neste gang scorer han på de sjansene.

