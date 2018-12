Revansjesugen Kilde etter fjorårets nedtur

Aleksander Aamodt Kilde (26) har definert forrige sesong som totalt borkastet. Inngangen til denne alpinsesongen har vært en helt annen.

Kilde tok seg langfri etter fjorårssesongen. Den ble alt annet enn oppløftende og sto ikke i stil med forventningene.

– Du har sagt at året var borkastet. Det er ganske drastisk sagt?

– Det var fjoråret som var med på å skape de tankene. Forventningene var høyere enn noen gang. Jeg byttet utstyr og satte kanskje forventningene litt høyere enn hva utstyret kunne levere. Jeg hadde en plan om å ligge der opp fra start, og det gjorde jeg også med to 4.-plasser, men så dabbet det av. Og jeg klarte ikke å finne fram til godflyten og selvtilliten jeg hadde sesongen før der igjen, sa Kilde til NTB under oppholdet i Sölden i slutten av oktober.

– Det førte til at jeg fikk en downperiode, og det har jeg kjent litt på. Det har gjort meg bevisst på at jeg skulle gjøre en bedre jobb foran denne sesongen, og nå sitter vi her og er i gang.

Denne måneden har fartsløperne på det norske landslaget trent i USA, og denne uken starter treningene i Lake Louise der det er verdenscuprenn i utfor og super-G kommende helg.

Restart

Kilde har fått bedre tid til å teste utstyr foran denne sesongen, og han sier at det følelsesmessig kjennes bedre ut. Han er mer balansert og mer som det han har lett etter. Han sier at det kjennes mer stabilt ut.

– Jeg startet litt fra scratch, og det har vært en stigende kurve. Jeg dro til Head-fabrikken og satte meg ned med gutta der både på ski- og støvelsiden. Nå måtte vi bare prøve å nulle ut litt. Det vi har funnet ut er at utstyret har vært en liten brems, sa Kilde.

Og kom også med et argument som er vel så avgjørende for hvorfor det ikke gikk veien sist sesong.

– Jeg tror også at det hadde en innvirkning det at jeg skadet meg i fjor og fikk liten tid med nytt utstyr. Jeg tror kanskje det hadde større konsekvenser enn utstyret i seg selv. Jeg vet jo at Head er det beste på markedet i fartsdisiplinene. Jeg vet at tiden jeg gikk glipp av da jeg var skadd kostet meg mer utover sesongen enn det jeg trodde.

– Du var skadd i oktober sist år?

– Jeg var ute i fem uker, i en viktig periode. Jeg dro hjem, gikk glipp av Sölden sist år og var hjemme helt til fram til avreise til Lake Louise. Jeg fikk bare tre dager med skikjøring i Copper Mountain. Det har vært annerledes denne sesongen.

Positiv tankegang

– Reiser du til USA med selvtillit?

– Ja. Det vil jeg si. Positiv tankegang er ofte det som driver meg i riktig retning. Med en gang man begynner med negative tanker går det ofte feil vei. Man skaper selvtillit med å trene. Det er en fordel å ha sterke karer som Aksel (Lund Svindal) og Kjetil (Jansrud) på laget. Da vet du alltid at du kjører fort på trening om du holder kapp med dem. Det får du selvtillit av. Da vet du at du er med.

Målsettingen foran sesongen er klar. Den må ikke bli som i fjor.

– Det må være et mål i seg selv. Jeg har lyst til å ta et steg videre og ikke tenke på hvor jeg var. Jeg må nullstille og bygge meg opp igjen.

Kilde er på god vei. Han har satt personlige rekorder på tester under oppkjøringen til sesongen. Om få dager er sesongen i gang.

(©NTB)