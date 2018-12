Carlsen er forberedt på omspill

Magnus Carlsen (27) vil ikke spekulere i om det går mot omspillskamp i sjakk-VM.

Carlsen ble presset av Fabiano Caruana i mandagens parti, men sterkt forsvarsspill reddet inn remis i åttende parti på rad.

27-åringen fra Lommedalen var fornøyd med remis og sa at han var glad for at han overlevde partiet. Han mente det var bra at han berget seg unna en skummel posisjon.

På pressekonferansen etter mandagens kamp fikk Carlsen spørsmål om han trodde det gikk mot ekstraomganger for å bruke fotballspråket.

– Kommer det så langt, så tar jeg det. Men det er mye sjakk som skal spilles før den tid, og vi har begge to partier igjen med hvite brikker. Det er mange vrier og mulige utfall som kan komme før det kommer så langt som til et omspill, sa Carlsen.

Fordel Carlsen

Det er en allmenn oppfatning at Carlsen kanskje har en fordel om det blir en omspillskamp 28. november. Nordmannen er regnet bedre enn Caruana til å spille både hurtig- og lynsjakk. Han har vunnet VM i hurtigsjakk to ganger og lynsjakk-VM tre ganger.

Men Carlsen har rett i at det ikke er over ennå. Plutselig kan det skje at den ene av spillerne kan dra inn en seier, og da er det ikke sikkert at det ender i omspill i det hele tatt.

Om til én mann

Da gjelder det å være godt forberedt. Carlsen fikk spørsmålet om teamets jobb under pressekonferansen.

– De arbeider ræva av seg, og jeg er fornøyd med det de gjør. Alt er opp til meg selv, sa Carlsen.

Sjakk-VMs niende parti spilles onsdag. Da er det Magnus Carlsen som har hvite brikker.