Norge vil søke alpin-VM i 2027 med Narvik som vertsby

Norges Skiforbund gikk som ventet inn for Narvik som vertsby i søknaden om VM i alpint på norsk jord i 2027.

Valget ble klart etter et styremøte i skiforbundet mandag kveld. Beslutningen var i tråd med anbefalingen fra et Terje Lund-ledet utvalg som har jobbet med å se på de mulige norske kandidaturene.

Nasjonalanlegget på Hafjell og Kvitfjell vrakes dermed i forsøket på å få alpin-VM til Norge for aller første gang.

– Vi har valgt kandidaten vi tror vi kan vinne fram med internasjonalt og som har størst mulighet til å bringe alpin-VM til Norge, sa skipresident Erik Røste da han la fram skistyrets beslutning.

- Vi har kommet fram til at Narvik er den beste kandidaten, og beslutningen er enstemmig. Også arbeidsgruppa (Lund-utvalget) og alpinkomiteen er kommet fram til samme konklusjon, la han til.

Hafjell og Kvitfjell har i en årrekke arrangert verdenscuprenn og har betydelig mer arrangørerfaring enn Narvik. Sistnevnte arrangerte blant annet NM i 2017.

- Jeg forstår at Hafjell/Kvitfjell er skuffet. Hafjell/Kvitfjell er også kvalifisert til å arrangere et VM, men vektleggingen gikk i deres disfavør denne gangen, sa Røste.

Økonomisk var det stor forskjell mellom utfordrerne, ettersom et VM i Narvik vil koste 500-600 millioner kroner, mot 100 millioner kroner i Hafjell/Kvitfjell. På grunn av finansieringsplanene for mesterskapet skal dette ikke ha vært avgjørende for valget.

Derimot ble det i Lund-utvalgets anbefaling lagt stor vekt på logistikken. Narvik har én arena, mens det er betydelig avstand mellom Hafjell og Kvitfjell.

