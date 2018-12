Skal skape flere gode minner på Kypros

Tarik Elyounoussi og Rune Almenning Jarstein er to av mange norske fotballspillere med gode minner fra landskamp på Kypros. Mandag kan det bli flere.

Kypros er en av bare fem nasjoner Norge har slått tosifret antall ganger i fotballandskamp for menn. De andre er Sverige, Finland, Danmark og Island, som Norge til sammen har møtt 297 ganger. Mot Kypros er de 10 seirene kommet på 10 kamper.

Dermed er Kypros det laget Norge har møtt suverent flest ganger med utelukkende seier som utfall. San Marino (4 kamper) kommer nærmest.

– Jeg husker at vi var her og vant 3-1, og jeg scoret et viktig mål mot slutten. Det er gode minner, sier Tarik Elyounoussi. Han har spilt mot Kypros tre ganger og scoret i to av dem, deriblant VM-kvalifiseringskampen i Larnaka i 2012.

Jarstein har spilt mot Kypros fire ganger og sittet på benken en gang. Han har altså vært med på halvparten av Norges seirer mot øynasjonen, alle siden 2010. De fem første kom i årene 1988 til 1995.

Mange av spillerne i troppen var med å slå Kypros 2-0 på Ullevaal i september. Da scoret lagkaptein Stefan Johansen begge målene.

Alexander Sørloth har noe å leve opp til. Hans far Gøran scoret fem av sine landslagsmål i løpet av Norges fire første kamper mot Kypros.

Avviste Riise, lurte keeper

Kampen som ga Tarik Elyounoussi gode minner var kanskje den der seieren satt lengst inne. Kypros scoret først og hadde 1-1 til Joshua King skaffet straffespark i det 81. minutt. Tarik måtte både avvise John Arne Riises forsøk på å overta straffesparkansvaret og lure keeper for å skyte Norge i ledelse. Like etter serverte han King 3-1-målet.

Av de ti seirene mot Kypros er hele sju hentet med Egil «Drillo» Olsen på trenerbenken. For noen dager siden var det 28 år siden Norge tok sin første kvalifiseringsseier under hans ledelse med 3-0 i Nikosia (mål av Gøran Sørloth, Lars Bohinen og Sverre Brandhaug). Det bidro til at Drillos vikarrolle ble omgjort til fast jobb, og et norsk fotballeventyr startet.

I 2013 fikk Drillo også sin siste kvalifiseringsseier mot Kypros, etter at Tarik Elyounoussi og Joshua King scoret i VM-kvalifiseringskamp på Ullevaal.

Ingvar Stadheim (2) og Lars Lagerbäck har også slått Kypros, og mandag er oppgaven å pynte på seiersrekken til 11 strake.

Kampene

Kamper mot Kypros:

2/11-88 (VM-kval, Limassol): 3-0

21/5-89 (VM-kval, Oslo): 3-1

14/11-90 (EM-kval, Nikosia): 3-0

1/5-91 (EM-kval, Oslo): 3-0

8/2-95 (Nikosia): 2-0

8/10-10 (EM-kval, Larnaka): 2-1

11/10-11 (EM-kval, Oslo): 3-1

16/10-12 (VM-kval, Larnaka): 3-1

6/9-13 (VM-kval, Oslo): 2-0

6/9-18 (nasjonsliga, Oslo): 2-0.

Totalt 10 seirer (mål 26-4).

