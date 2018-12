Carlsens seierstørke fortsatte etter sjuende strake VM-remis

Magnus Carlsen greide heller ikke søndag å vinne med hvite brikker mot Fabiano Caruana. Etter sju remis på rad står det 3,5-3-5 i VM-kampen i sjakk.

Den regjerende verdensmesteren hadde et ørlite overtak underveis, men nok en gang viste Caruana et solid forsvarsspill. Carlsen maktet ikke å trenge gjennom, og etter 40 trekk endte partiet med nok en poengdeling.

– Det skjedde ikke sånn enormt mye. Spenningen var kanskje rundt 13-14 trekk da jeg hadde en del aggressive alternativer, men jeg så ikke noe klart, så jeg valgte å spille forsiktig i stedet, sa Carlsen til NRK.

– Trenden i matchen er ikke fantastisk for meg, men det er ingen grunn til å bli urolig enda i hvert fall. Med tanke på hvordan det forrige partiet var, så er jeg egentlig fornøyd med å ha en lik score i matchen. Jeg skulle gjerne fått til mer, men det er ikke noe krise, fortsatte han.

– I dag var ikke villig til å brenne alle broer, men på et eller annet tidspunkt må jeg vinne, men jeg har ikke vært under så mye press med svart så langt, så det er i hvert fall bra.

Med søndagens resultat er remisrekken like lang som i forrige VM. Også da ble Carlsen holdt til sju strake partier uten seier, og i det åttende partiet ble han virkelig rystet etter at Sergej Karjakin føk opp i ledelsen. Russeren vant da med svarte brikker.

En presset Carlsen klarte to partier senere å utligne VM-matchen, og han forsvarte statusen som verdensmester etter et suverent omspill.

– Det er balanse fortsatt, og han har omspill i bakhånd, sa Torstein Bae etter søndagens parti.

– Forferdelig treg

Carlsen åpnet partiet med dronningbonden. Trekket fikk det ni år gamle sjakktalentet Shreyas Royal æren av å flytte. Han møtte Carlsen sist da han hjalp Liverpool-spiller Trent-Alexander Arnold i en showkamp mot Carlsen tidligere i år.

Åpningen i det sjuende partiet var identisk med den i parti to, og begge spilte forventede trekk. Med mange brikker på brettet sto Carlsen knepent bedre etter åpningen.

Caruana brukte hele 30 minutter på trekk 13. Underveis trakk Carlsen på smilebåndet, men han skjulte ansiktet og Caruana så det neppe.

– Han er forferdelig treg i dag, sa Bae.

Også Carlsen brukte lang tid på trekkene, men det var Caruana som var under størst tidspress. Med 10 trekk igjen til tidskontrollen hadde amerikaneren snaue 14 minutter å gå på.

Carlsen viste tydelig at han ikke var interessert i remis og satte inn en liten offensiv mot Caruana, som kjempet mot klokka. Amerikanerens forsvar var for sterkt, og heller ikke denne gangen maktet Carlsen å vinne med hvite brikker. Etter 40 trekk og tre timer og 40 minutter inngikk spillerne remis nok en gang.

– Jeg prøvde et nytt trekk i åpningen, men med måten han spilte på følte jeg ikke at det var mye fare, sa Caruana til NRK og la til:

– Evalueringen var hele tiden at det skulle bli remis, men jeg var litt presset mot slutten.

Svarte brikker

Etter søndagens parti gjenstår fem partier, der Carlsen spiller tre med svarte brikker. Neste parti spilles mandag, og da er det Caruana som spiller med hvit.

Det er bred enighet om at det er en fordel å begynne et parti først. Hvitt har en større vinnersjanse statistisk sett, men i moderne sjakk er det blitt mer og mer vanlig at spillere med svarte brikker får rom til å være på offensiven. Det har spesielt vært svært tydelig i London-VM.

VM i langsjakk spilles over tolv partier. Førstemann til 6,5 poeng blir verdensmester. Ved poenglikhet må det hele avgjøres i omspill.

Carlsen har vunnet de siste tre VM. I 2016 vant han mot Karjakin, og i både 2013 og 2014 slo han indiske Viswanathan Anand.