Tungt for de norske da Klimov skrev hopphistorie

Johann André Forfangs 10.-plass var det beste de norske fikk til i Wisla. Russland kunne derimot juble for nasjonens aller første verdenscupseier i herrehopp.

Verdenscupåpningen ble på ingen måte slik de norske hopperne hadde sett for seg. Lørdag forsvant Norge ut av lagkonkurransen før finalen etter Robert Johanssons dress-miss, og det var heller ikke mye å glede seg over i vinterens første individuelle renn.

Både Daniel-André Tande og Andreas Stjernen var ferdige for dagen etter første omgang. Til slutt ble Forfangs plass på topp ti det beste de norske hadde å skilte med.

Tromsøværingen, som lå på 18.-plass etter første svev på 122,5 meter, var 0,2 poeng unna en midlertidig ledelse da han hoppet 128 meter. Utover finaleomgangen ble han dyttet nedover resultatlista. På en ellers svak Norge-dag kunne han i det minste glede seg over et byks på åtte plasser.

Anders Fannemel havnet halvmeteren bak Forfang og endte på 14.-plass. Deretter fulgte Johansson to plasser og halvannet poeng bak Fannemel etter et finalehopp på 125 meter.

Stjernen og Tande måtte se Wisla-finalen fra tribuneplass etter å ha endt på henholdsvis 35.- og 36.-plass. De gjorde hopp på henholdsvis 119 og 113 meter.

Uventet

Jevgenij Klimov ble historisk og tok Russlands første individuelle seier i et hopprenn for menn i verdenscupen. Tyske Stephan Leyhe ble toer, mens japanske Ryoyu Kobayashi ble nummer tre.

Klimov ledet før finaleomgangen etter et svev på 127,5 meter. Han hoppet fire meter lenger da alt skulle avgjøres.

– Ingen hadde tippet den pallen der for ett års tid siden. Det er det som er moro med hopp, plutselig hopper noen dårlig og andre kanonbra, sa Tande til NRK.

I første omgang var Johansson Norges beste med sin 14.-plass etter å ha levert et hopp på 122,5 meter. Fannemel hoppet 123,5 meter og fulgte på plassen bak. Forfang landet på 122,5 meter og var nummer 18 før finalen.

Har litt å jobbe med

Åpningen på årets verdenscupsesong har langt ifra vært optimal for det norske hopplandslaget. Lørdagens lagkonkurranse ble ødelagt for Norge da Johansson ble disket for å ha for stor hoppdress. Dagen etter kom det ingen revansj fra de norske.

– Resultatene er kanskje litt rare når man ser på tidligere år, men dette viser at en del nye har tatt en del steg i sommer. Vi har nok litt å jobbe med på alle kanter, sa Stjernen.

Landslagstrener Alexander Stöckl deppet ikke til tross for en skuffende åpningshelg.

– Jeg er ganske fornøyd. Gutta henter seg inn etter det som skjedde i går. En disk påvirker humøret, og da er det ikke alltid lett å hente seg inn. Alt er på plass, og vi har mye mer inne, nå er det bare å jobbe videre, sa Stöckl til NRK om søndagens renn.

Neste verdenscuprenn går i finske Ruka kommende helg.