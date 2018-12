Landslagstreneren var mektig imponert over comeback-Johaug

Ole Morten Iversen var synlig imponert over det Therese Johaug (30) presterte på sine comebackdager på Beitostølen.

Johaug vant fredagens klassiskløp på 10 kilometer, og hun vant søndagens skøyteløp på samme distanse.

I begge løpene endte landslagsvenninnen Ingvild Flugstad Østberg på plassen bak.

– Det var klasse over løpene som Therese og Ingvild gjorde i dag. Jeg er veldig godt fornøyd når du tenker igjennom alt det hun har vært igjennom og måten hun har taklet denne helgen på. Det er jeg veldig imponert over, sa treneren fra Meråker.

Iversen hadde flere momenter i tankene.

– Da tenker jeg på måten hun håndterer dere (media) og det som skjer rundt omkring på. Og når du i tillegg går to gode skirenn, så tenker jeg at hun er veldig lettet og fornøyd også.

Avstanden fra Johaug og ned til Østberg var ikke mer enn 23,9 sekunder fredag og 26 sekunder søndag, men ned til de øvrige var det langt.

– Det er ikke mange som matcher det Therese og Ingvild gjorde i dag. Det er kanskje noen, men ikke mange som kunne ha vært foran. Det er jeg ganske sikker på. Kanskje én eller to. Maks tre, sa Iversen.

Lettet

Johaug har hatt løpene på Beitostølen i tankene i flere måneder, og da det hele var over, var hun selvsagt lettet. Hun sier at hun har hatt det gøy i de siste dagene.

Det er noe annet enn det hun har slitt med etter dopingdommen og den påfølgende utestengelsen som holdt henne unna konkurransesporet i over to år.

– Det har vært veldig moro. Og godt. Samtidig som det har vært mange inntrykk som skal fordøyes de neste dagene. Det er kanskje først når du får litt tid for deg selv at en klarer å forstå det man faktisk har gjort denne helga. At jeg har klart å stå igjennom disse to årene og at jeg har kommet tilbake på det samme nivået som jeg hadde da jeg gikk ut. Det er en vanvittig god bekreftelse for meg. Jeg ser at alt strevet og treningene har gitt resultater, konkluderte 30-åringen fra Dalsbygda.

Det mest spesielle skjedde fredag.

– Det var en veldig spesiell dag, og det at jeg kunne slå tilbake og stå øverst på pallen på første mulighet. Jeg gjorde det foran halve familien min og Team Johaug som var her og heiet på meg. Det å se entusiasmen til det norske folk. Dette har gitt meg mye. Det var rørende, sa Johaug.

Finland neste

Mandag skal Therese Johaug trene på Beitostølen. Deretter venter det noen dager i Oslo før hun setter seg på flyet til verdenscupåpningen i finske Ruka i Kuusamo.

Det blir hennes comeback i verdenscupen, og Johaug er forberedt på det meste. Hun sier at hun har fått støtte løpere Kerttu Niskanen og Krista Pärmäkoski, men at hun også vet at det er noen som ikke har vært like støttende etter det som er skjedd.

Hun er forberedt på reaksjoner. For to år siden var det plakater som mobbet henne rundt stadion.

– De som er negative til meg skal få lov til å være det. Jeg skal ta vare på meg og mine rundt meg. Vi har ulike syn, og det må jeg bare respektere. Jeg skal ha fokus på meg selv og sette på skylapper. Jeg vet hva jeg har gjort, og folkene rundt meg vet hva dette dreier seg om.