Fotball: Norge nær gunstigere seeding i EM-trekningen

Bjørn Maars Johnsen (til h.) sikret et viktig poeng for Norge i nasjonsligaen etter å ha kommet inn for Tarik Elyounoussi i fredagens kamp mot Slovenia. Norge kjemper om gruppeseier og er svært nær å sikre plass på tredje seedingsnivå i EM-trekningen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix