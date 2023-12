– Dette er gledelige nyheter, og det viser at folk ønsker kraftfull politikk for miljø og rettferdighet, sier SV-leder Kirsti Bergstø til NTB.

Gjennomsnittsoversikten over norske meningsmålinger fra nettstedet Poll of polls viser at SV øker oppslutningen med 1 prosentpoeng fra november til desember.

Dersom dette blir resultatet i et stortingsvalg, må man tilbake til 2001 for å finne et bedre resultat for SV. Den gang gjorde SV sitt beste valg noensinne med 12,5 prosent.

Snittmålingene til Poll of polls går kun tilbake til 2008, men en oversikt valgforskeren Bernt Aardal har lagt ut på sin nettside , tyder på at man må tilbake til rundt 2004 for å finne tilsvarende snittmålinger for SV, der de bikket 10 prosent.

– Høye målinger er veldig bra og viser at folk vil ha tydelig politikk. Jeg vil invitere enda flere med på laget. Om vi får større kraft ved neste valg, kan vi ta enda større grep, sier Bergstø.

Sp mest fram

Det er ikke store endringer på snittmålingene fra november til desember i år, men Senterpartiet går mest fram og øker oppslutningen med 1,1 prosentpoeng til 6,8 prosent.

Til tross for framgang for både Sp og SV er det fortsatt et tydelig borgerlig flertall. Skulle valgresultatet bli likt snittmålingen i desember, vil de borgerlige partiene få 86 mandater på Stortinget mot 81 til de rødgrønne partiene.

Industri- og Næringspartiet er inne med 2 mandater og en oppslutning på 3,9 prosent, altså like under sperregrensen, som ville gitt langt flere mandater.

Venstre tilbake

Venstre går mest tilbake i desember og får en oppslutning på 5,4 prosent (-0,8 prosentpoeng).

Høyre går tilbake med 0,7 prosentpoeng til 25,6 prosent, mens Arbeiderpartiet går tilbake med 0,4 prosentpoeng til 18,9 prosent.

For de øvrige partiene er resultatet som følger (endring i parentes): Frp: 13,4 prosent (+0,4), KrF: 3,8 prosent (-0,3), MDG 3,6 prosent (-0,5), Rødt: 5,4 (+0,2).