Polens president truer med veto mot statsbudsjettet

Det kunngjorde Duda på X, tidligere Twitter lørdag.

Den nye, mer liberale regjeringen i Polen ønsker å omstrukturere statlig eide medier, og valgte onsdag å sparke alle direktører ved statlige kringkastere og nyhetsbyrået PAP.

– Statlige medier må først bli reparert på lovlig vis, skriver presidenten, som fredag anklaget reformen for å være grunnlovsstridig.

Konflikten er den mest alvorlige mellom statsminister Donald Tusk og Duda foreløpig. Duda er en nær alliert av det tidligere høyrenasjonalistiske regjeringspartiet PiS, som styrte Polen i åtte år fram til tidligere i desember. PiS fikk krass kritikk både fra opposisjonen og EU for å ha gjort mediene om til propagandakanaler.

At Duda setter seg på bakbeina er potensielt et stort problem for Tusk. Om han nedlegger veto kan dette overstyres av et tre femdels flertall i underhuset i nasjonalforsamlingen – men Tusks koalisjon sitter kun på 248 av 460 mandater.