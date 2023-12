Oslo privatiserer fire sykehjem

– I dag ber vi sykehjemsetaten om å sette i gang en prosess som skal ende opp med at de i begynnelsen av mars 2024 leverer en liste over seks sykehjem som kan egne seg for konkurranseutsetting, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H).

Byrådet velger deretter hvilke fire av disse som skal konkurranseutsettes.

Forbudet mot konkurranseutsetting av sykehjem ble opphevet i forrige uke.

I Oslo er det 39 sykehjem. 35 av dem er langtidshjem, mens fire er helsehus. 24 sykehjem drives av kommunen, mens 15 drives av ideelle aktører. Etter at byrådet fjernet forbudet mot konkurranseutsetting av sykehjem, har det åpnet opp for at også private aktører kan delta i konkurransen om å drive dem.

– Det er viktig for byrådet at dette blir gjort på en skikkelig måte som ivaretar de ansatte. Oppdraget skal gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte, sier Korkunc.