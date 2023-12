Stortinget vedtok ekstrabevilgning for å dekke NSM-lån

Fakta om NSMs ulovlige låneavtale * 8. desember ble det kjent at Nasjonal sikkerhetsmyndighet har hatt en privat låneavtale på 200 millioner kroner i forbindelse med leie av et nytt bygg på Fornebu. Leieavtalen ble inngått 1. juni 2022. * Offentlige etater har ikke lov til å oppta lån. Driften skal finansieres med bevilgninger fra Stortinget. Bare Stortinget kan vedta at staten skal ta opp lån, ifølge Grunnloven. * NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk av samme dag som avtalen ble kjent. Hun mener imidlertid at Justisdepartementet ble orientert om at NSM ville inngå en leieavtale med såkalt innebygd finansiering. * Regjeringen ba Stortinget bevilge 200 millioner kroner for å kunne innfri lånet. Bevilgningen ble vedtatt 20. desember. * Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjennomgå avtalen. Det ledes av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem. Rapporten skal være klar 1. mars. * Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har også innledet undersøkelser om saken.

Forslaget ble vedtatt med stemmene fra Ap, SV og Senterpartiet.

Lånet som ble gitt av eiendomsselskapet Norwegian Property, strider mot en rekke lover og regler, blant annet Grunnloven.

NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk av på dagen fredag 8. desember da den ulovlige låneavtalen på 200 millioner kroner ble kjent.

Riksrevisjonens gjennomgang viser at låneavtalen ikke er omtalt i årsrapporten eller regnskapstallene for 2022. NSM informerte heller ikke Riksrevisjonen om avtalen.

Det til tross for at Riksrevisjonen mottok en uttalelse fra NSM-ledelsen i juni i år der de bekreftet å ha gitt all relevant informasjon for 2022-regnskapet.