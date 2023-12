Finansdepartementet mente at NSM-regelbruddet kunne vært avverget

Sjefen for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Sofie Nystrøm, måtte gå på dagen da det 8. desember ble kjent at NSM hadde lånt 200 millioner kroner.

Justis- og beredskapsdepartementet har varslet en intern gransking av saken, men allerede før saken ble kjent for offentligheten, fikk de kritikk fra Finansdepartementet, skriver TV 2.

– Flere brudd

I et brev fra dem til Justisdepartementet datert 29. november fastslår Finansdepartementet at saken er svært alvorlig.

«Basert på forelagt dokumentasjon er FINs vurdering at det også påhviler JD et ansvar i saken, og at spørsmål og tettere oppfølging fra etatsstyrer på et tidligere tidspunkt kunne ha bidratt til å avdekke, og ev. avverge, regelbrudd i saken».

Finansdepartementet skriver at NSM utvilsomt har begått brudd på flere av statens budsjett- og økonomiregelverk. Samtidig understrekes det at Justis- og beredskapsdepartementet har et ansvar.

Finansdepartementet skrev også i brevet at de mente sakens omfang og alvorlighetsgrad tilsier at saken bør legges fram for Stortinget.

Gjennomgår rutiner

I sitt svarbrev til Finansdepartementet datert 7. desember skriver Justisdepartementet at de mener det er viktig å bringe klarhet i alle sider av saken for å hindre at dette kan skje igjen. De vil derfor gjennomgå egne rutiner for økonomi- og etatsstyring av NSM, herunder rutiner for behandling av leiesaker.

For øvrig viser Justisdepartementet til den løpende dialogen om håndtering av saken inn mot regjeringen og Stortinget.