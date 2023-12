Støttepakken til Ukraina blir ikke behandlet i Senatet før i januar

Den demokratiske flertallslederen Chuck Schumer sier at målet er å gjøre ferdig forhandlingene om støttepakken og forsterking av USAs grenser med en gang senatorene er tilbake etter ferien i januar.

Republikaneren John Thune sier også at det ikke lenger er tid til å behandle saken før juleferien starter.

Det hvite hus har advart om at pengene som USA har bevilget til Ukraina, kommer til å ta slutt innen året er omme.

Bidens forslag om 61 milliarder dollar i ny støtte til Ukraina er blitt sittende fast i Kongressen fordi republikanerne krever at loven også må inkludere langt strengere tiltak for å demme opp for innvandring på grensa til Mexico.

Noen republikanere er også skeptiske til å bevilge mer penger til Ukraina i det hele tatt. Støtte til Israel i den samme pakken er mindre omstridt.

Få saker er mer splittende i USA enn innvandring over grensa fra Mexico, og ingen tverrpolitiske forsøk på å løse problemet har lyktes på 20 år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Representantenes hus har allerede tatt juleferie, og det er lite trolig at de ville avbryte ferien selv om Senatet skulle bli enig før jul.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var nylig i Washington og hadde flere skuffende møter med republikanere. Han sa tirsdag til pressen i Kyiv at han føler seg trygg på at Ukraina ikke blir sviktet av USA.