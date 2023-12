Lokalpolitikere tjener i snitt langt mer enn innbyggerne i egen kommune

Det viser en utregning som Kommunal Rapport har gjort basert på skattelistene for 2022. Der er netto inntekt sammenlignet blant kommunestyrerepresentantene som ble valgt inn i september 2023 med innbyggerne i samme kommune.

Nittedal er den eneste kommunen i landet der politikernes gjennomsnittlige skattbare inntekt er lavere enn snittet for innbyggerne.

– Hvis vi sammenligner oss med andre demokratier, er nok forskjellene mindre hos oss, sier forskningsleder Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til avisen.

For å unngå at enkeltpersoner gir stort utslag og trekker opp snittet - slik som i Risør, der kommunestyrets gjennomsnittlige skattbare inntekt er 323 prosent mer enn snittet for innbyggerne - har Kommunal Rapport også sett på medianinntekt .

Beregningene viser at lokalpolitikernes medianinntekt totalt er 85 prosent høyere enn medianinntekten for hele landets befolkning.

– Vi kan ikke stille krav om at politikerne skal være identiske med borgerne. Det er et krav det vil være umulig å oppnå. I det store og hele er vi farget av vår egen bakgrunn. Den påvirker hvordan politikerne tenker og hvem de er, sier Bergh.