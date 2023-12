De rødgrønne partiene i Tromsø nøyer seg ikke med å fordele politiske saker og verv seg imellom etter valget, skriver iTromsø.

De to partiene som har flertallsmakt i Tromsø, Ap og SV, betaler til sammen 766.000 kroner til Rødt og MDG. Rødt får en halv million, resten går til MDG. Pengene hentes fra godtgjørelsen hver partigruppe får utbetalt i støtte over kommunebudsjettet.

Gruppeleder, Marta Hofsøy (Ap) begrunner grepet med at småpartiene skulle få mulighet til å jobbe mer med politikk på rådhuset.

– Vi er opptatt av at det skal være flest mulig hundre prosent på rådhuset for å sørge for et godt samarbeid. MDG og Rødt hadde ikke nok oppslutning til at de kunne få 100 prosent frikjøp. Da har vi fordelt litt, sier Hofsøy.

Lederen av Partilovnemnda, jussnestor Eivind Smith, setter spørsmålstegn ved grepet de rødgrønne har gjort i Tromsø. Han mener partiene med dette har kjøpt seg flertallsmakt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det kan se ut til at man bokstavelig talt kjøper og selger politisk støtte for penger til enkeltpersoner eller til et annet parti, og at dette er penger det kommunale regelverket ikke gir mottakerne krav på. «Motytelsen» ser ut til å være støtte til flertallskonstellasjonen i det nye kommunestyret, sier Smith.

– Dette skaper inntrykk av kjøp av stemmer. I noen sammenhenger ville man rett og slett kalle det korrupsjon, sier han.