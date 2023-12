– Det har vært litt Texas-tilstander i drosjenæringa. Men det finnes lover i Texas også, bare ikke gode nok lover, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB og ler godt.

Han vil ikke kalle situasjonen i taxinæringen for «lovløs», men han mener regelverket fungerer svært dårlig etter frislippet fra den forrige regjeringen.

– Vi ønsker en mer regulert bransje fordi det skal være lettere og mer forutsigbart å være taxisjåfør og jobbe i yrket. Men også for at det skal være lettere for dem som tar taxi. At det er et trygt og regulert marked, sier finansministeren.

– Hvilke tilstander blir det nå? Norske tilstander?

– Det er den norske modellen.

Flere innstramminger

Sammen med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) tok Vedum turen til drosjeholdeplassen på Oslo S tirsdag formiddag.

Der kunne de presentere følgende forslag, som legges fram denne uken:

* Plikt om at alle drosjeløyvehavere må knytte seg til en sentral

* Sentralene må samle inn, lagre og oversende informasjon til myndighetene, blant annet om priser.

* Sentralene må ha en klageordning, og en viss andel av bilene må kunne transportere folk med nedsatt funksjonsevne

* Betalingen må registreres i taksameter hos sentralen

Overetablering

På Oslo S var køen med ventende drosjer lang tirsdag formiddag. Sjåfører NTB snakket med, fortalte om dager med ventetider på flere timer for å få kunder.

– Det frislippet Høyre-regjeringen leverte, har ført til at taxinæringen har fått utfordringer. Det har blitt overetablering i byene og egentlig en utarming av tilbudet i distriktene, sier Nygård.

Der drosjene i hovedstaden tidligere var tilknyttet sentraler og hadde logo og profilering fra de ulike sentralene, er det nå kun et fåtall som har det noen logoer på bilene sine.

I tillegg har mange taxikunder rapportert om sjokkpriser når de har praiet taxi på gaten de siste årene. Nygård tror de nye grepene kan gi mer stabile taxipriser.

– Dette med sentraltilknytning betyr at vi som taxikunder får en sentral å forholde oss til. Hvis det skjer noe i taxien, eller du får en pris du ikke er fornøyd med, så finnes det et sted du kan henvende deg til, sier Nygård.

– Ikke reversering

Både Vedum og Nygård avviser at de ønsker å stenge ute multinasjonale techselskaper som Uber og Bolt fra det norske markedet.

– Men nå kan du vite at når du bruker en app, så er det også regulert. Det er norske forhold som ligger bak. Du skal gjennom en sentral, sier Vedum.

Nygård understreker at turen skal registreres i et taksameter også når man bruker app.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil regulere drosjebransjen tydeligere. Her i drosjekøen på Oslo S. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Det skal være anstendige og ordentlige vilkår for kunder og for dem som jobber i sektoren, sier han.

Samferdselsministeren vil ikke kalle endringene for en «reversering» av Solberg-regjeringens taxireform. Heller en «forbedring».

– Målestokken er ikke at det skal være akkurat slik som før reformen, men vi skal ramme dette inn på en god måte, sier han.

Varsler flere grep

Regjeringen har allerede gjort noen grep på taximarkedet fra 1. januar i år. Blant annet krav om taklykt, at drosjene må registrere seg og dokumentasjon for taksameter.

Neste år kommer del to av rapporten fra regjeringens drosjeutvalg.

Planen er også å komme med enda flere grep neste sommer, men regjeringen må også forsikre seg om at «den norske drosjemodellen» passer inn i EØS-regelverket.

– Vi må være sikre på at endringene ikke bare blir vedtak i Stortinget, at det faktisk blir virkelighet. Jeg har merket at det har vært utålmodighet, men vi jobber målrettet, sier Vedum.