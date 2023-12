Stortinget sier ja til at statssekretærer og politiske rådgivere skal melde inn aksjer

Stortingets vedtak kommer etter en enstemmig innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen, skriver E24.

Forslaget fra regjeringen kom etter at avisen i sommer skrev om at Statsministerens kontor (SMK) ikke hadde oversikt over aksjene til statsrådenes nærmeste medarbeidere. Kun et fåtall av departementene hadde disse opplysningene.

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité vil også be regjeringen «sikre at kravene til registreringen av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser til enhver tid er minimum like strenge som kravene for stortingsrepresentanter».

I tillegg vil komiteen be regjeringen utrede forslag til registrering av verv og økonomiske interesser for regjeringspolitikeres medlemmer av husholdningen. Det skal inkludere ektefeller og samboere.

De nåværende reglene for politikeres nærstående har skapt problemer for både tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og Høyre-leder Erna Solberg.

Ektemennene til disse to handlet aksjer som har ført til at de selv har vært inhabile i en rekke saker.