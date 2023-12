– Vi trenger en bekreftelse på at vi får beholde akuttfunksjonen og fødetilbudet, sier leder Marit Olsen i Vågan Arbeiderparti til NRK.

Tirsdag morgen tok hun imot helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i Svolvær. Folk i Lofoten er i harnisk etter et forslag om å degradere Nordlandssykehuset Lofoten til et distriktsmedisinsk senter.

Dersom det skjer, tror Olsen framtiden ser mørk ut for lokalpartiet.

– Det er allerede en katastrofe for Arbeiderpartiet i Lofoten. Jeg er redd Arbeiderpartiet blir helt borte dersom det blir resultatet, sier hun.

Hun ber Kjerkol om å bekrefte at de får beholde akuttfunksjonen og fødetilbudet.

Måling: Mer enn halvert

I forkant av Kjerkols besøk, publiserte NRK. en fersk meningsmåling utført av Norstat i de seks lofotenkommunene tirsdag morgen.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på kun 10,0 prosent. Det er mer enn en halvering fra stortingsvalget i 2021, da oppslutningen var på 24,4 prosent i de samme kommunene.

Også Senterpartiet raser, med 13,8 prosentpoeng til 6,9 prosent. Mest fram går Høyre, Frp og INP, alle med 6–7 prosentpoeng.

– Det er ikke overraskende når man ser hvilket fokus sykehussaken har fått, sier Elisabeth Holand til NRK.

Hun var inntil nylig leder for Vestvågøy Arbeiderparti, men meldte seg nylig ut av lokallaget i protest – sammen med nesten halvparten av medlemmene.

Også medlemmene i Vågan Arbeiderparti vurderte å melde seg ut, men valgte å bli.

Vurderer kutt

Årsakene til protestene er kuttplanene for sykehusene i Nord-Norge. En arbeidsgruppe har foreslått å gå fra to til ett akuttsykehus på Helgeland, degradere Lofoten sykehus til et distriktsmedisinsk senter og fjerne akuttilbudet på Narvik sykehus.

Det er ennå ikke tatt noen avgjørelser i saken.

Et av kravene til lokallaget i Vestvågøy var å få helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på besøk, og tirsdag kom hun altså til Lofoten. Der skulle hun blant annet få en omvisning på sykehuset og møte ledelsen, tillitsvalgte og ansatte i kantinen.

Meningsmålingen er basert på 597 intervjuer gjort mellom 4. og 9. desember. Feilmarginen er fra 1,5 – 4,2 prosentpoeng.