«Skammelig», skriver Alexandria Ocasio-Cortez, som sitter i Representantenes hus for demokratene.

Fredag stemte FNs sikkerhetsråd om en resolusjon om umiddelbar våpenhvile i krigen mellom Israel og Hamas og ubetinget løslatelse av alle gisler. Sikkerhetsrådet består av 15 land, hvor 13 av disse stemte for våpenhvile. USA sa nei, og la med det ned veto på resolusjonen.

Storbritannia avsto fra å stemme.

Les mer om krigen mellom Israel og Hamas her!

Nå hagler kritikken mot USA og Biden-administrasjonen, også fra andre demokrater. Flere i Kongressen har vært åpne med sin støtte til en våpenhvile, og er kritiske til president Joe Biden og administrasjonen hans for håndteringen av krigen mellom Israel og Hamas. Newsweek omtalte saken.

Se også: Sterke scener etter våpenhvile

«Står overfor forferdelige forhold»

Demokratisk representant fra New York, Alexandria Ocasio-Cortez, la ikke skjul på skuffelsen etter vetonedleggelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Skammelig. Biden-administrasjonen kan ikke lenger forene deres påtatte bekymring for palestinere og menneskerettigheter mens de ene og alene nedlegger veto mot FNs oppfordring om våpenhvile, samtidig som at de går utenom hele den amerikanske kongressen for å betingelsesløst støtte den vilkårlige bombingen av Gaza», heter i et innlegg fra Ocasio-Cortez på X, søndag.

Demokrat og senator Bernie Sanders, som stilte til presidentvalget i 2016, fordømte også USA for å ha nedlagt veto mot resolusjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under).

Senator Bernie Sanders (D) mener USA må gjøre alt i sin makt for å tilføre humanitære midler på Gaza. Foto: Anna Moneymaker / AFP

«I en tid da palestinerne i Gaza lever under forferdelige forhold, bør ikke USA legge ned veto mot en FN-resolusjon som krever en humanitær våpenhvile og løslatelse av alle gisler», skrev Sanders på X søndag.

«Barna i Gaza trenger mat, vann og medisinske midler. Vi må gjøre alt for å få det til NÅ».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Farlig og urealistisk

Robert Wood, USAs viseambassadør til FN, mente resolusjonsforslaget var «atskilt fra virkeligheten», og sier at det «ikke ville ført til merkbare endringer på land».

I tillegg skal Det hvite hus hevde en våpenhvile vil gi Hamas en sjanse til å angripe Israel igjen.

Resolusjonen er «ikke bare urealistisk, men farlig; den vil ganske enkelt etterlate Hamas på plass, i stand til å omgruppere og gjenta det som skjedde 7. oktober», sa Wood. Det skriver Newsweek etter et innlegg på FNs nettside fredag.

Biden-administrasjonen har erkjent at Israel ikke har gjort nok for å verne om de sivile i Gaza, men la ned veto for våpenhvile for å ikke legge til rette for et nytt angrep fra Hamas.

(Artikkelen fortsetter under).

USAs viseambassadør til FN, Robert Wood mente at resolusjonsforslaget om en våpenhvile var "atskilt fra virkeligheten". Resolusjonen er både "urealistisk" og "farlig", for at Hamas kan mobiliseres på nytt. Foto: Charly Triballeau / AFP

– Det er viktig – fortsatt viktig – at Israel må beskytte sivile, sa USAs utenriksminister Anthony Blinken på torsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Og det er fortsatt et gap mellom nøyaktig det jeg sa da jeg var der, intensjonen om å beskytte sivile, og de faktiske resultatene vi ser på bakken.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

18.000 palestinere har så langt blitt drept i krigen på Gaza. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Trolig ny resolusjon

FNs hovedforsamling vil trolig stemme for nytt krav om våpenhvile i Gaza på tirsdag. Flere diplomater opplyser til nyhetsbyrået Reuters at et flertall for øyeblikkelig våpenhvile er sannsynlig.

FNs generalsekretær António Guterres advarte Sikkerhetsrådet om den humanitære katastrofen i Gaza, tidligere den forrige uken.

– Det er høy risiko for total kollaps av det humanitære støttesystemet i Gaza, noe som vil gi grusomme konsekvenser, sa Guterres.