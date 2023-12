– Jeg kan ikke forstå hvordan justisministeren skal overleve dette, sier Andenæs, samme dag som det ble kjent at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har tatt opp et ulovlig lån.

Han grunngir dette med at Mehl har ansvaret for grove regelbrudd innen sitt departements ansvarsområde.

– NSM er ikke et hvilket som helst forvaltningsorgan, det er et forvaltningsorgan som har behov for særlig tillit, sier Andenæs.

Justisminister Mehl sier til NRK at det ikke er hun som vurderer om hun har tillit, men statsministeren.

Fredag gikk direktør Sofie Nystrøm av med umiddelbar virkning etter at det ble kjent at NSM har tatt opp totalt 200 millioner kroner i lån fra selskapet Norwegian Property, som de også leide kontorlokaler hos.