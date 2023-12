– Dette er en svært alvorlig sak. Ingen offentlige instanser kan ta opp lån på vegne av staten. At dette har kunne skje er helt ufattelig, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik, som sitter i justiskomiteen for Venstre.

Nå varsler hun flere spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) når behandlingen av en tilleggsbevilgning for å betale lånet skal behandles i Stortinget.

– Reiser flere spørsmål

Fredag gikk direktør Sofie Nystrøm av med umiddelbar virkning etter at det ble kjent at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hadde tatt opp totalt 200 millioner kroner i lån fra selskapet Norwegian Property, som de også leide kontorlokaler hos.

– Denne saken reiser flere spørsmål om hvor mye kontroll justisministeren har på egne etater. Det er viktig at all informasjon i denne saken kommer fram, både knyttet til NSM sin håndtering, men også departementet. Direktøren for NSM sier selv at hun har vært i dialog med departementet før inngåelsen av avtalen, sier Thorsvik.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Leder for kontrollkomiteen: Soleklart regelbrudd

Leder for kontrollkomiteen, Peter Frølich (H), sier grunnloven har regler for hvem som kan pådra staten gjeld, og at disse soleklart er brutt.

Frølich sier at Kontrollkomiteen avventer en granskning.

– Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere at staten styres korrekt, og at reglene følges. Det er derfor naturlig at denne saken havner på vårt bord. Vi bør imidlertid avvente granskningen før vi avgjør om noen bør holdes konstitusjonelt ansvarlig for regelbruddet, sier Frølich.