Den amerikanske ambassaden i Georgetown kunngjorde at øvelsen holdes torsdag i samarbeid med det guyanske flyvåpenet, som ledd i rutinemessig innsats for å styrke sikkerheten i området.

Samtidig meldes det at FNs sikkerhetsråd skal ta opp grensekonflikten til behandling fredag etter oppfordring fra Guyanas utenriksminister Hugh Todd.

Venezuela kaller den felles militærøvelsen en provokasjon.

– Denne uheldige provokasjonen fra USA til støtte for ExxonMobil i Gyana er nok et skritt i feil retning. Vi advarer om at vi ikke vil bli avledet fra våre fremtidige handlinger om gjenervervelse av Essequibo, skriver Venezuelas forsvarsminister Vladimir Padrino Lopez på Twitter/X.

Venezuelas forsvarsminister Vladimir Padrino Lopez under et russisk besøk til landet i 2018. Foto: Frederico Parra / AFP / NTB

Vil ikke ha krig

Brasils president Lula da Silva uttrykker bekymring for den økende spenningen og foreslo torsdag at multilaterale latinamerikanske organisasjoner går inn for å bidra til en løsning.

– Vi vil ikke ha, og vi trenger ikke krig i Sør-Amerika, sa Lula på et toppmøte i Mercosur.

En hundre år lang konflikt mellom Guyana og Venezuela økte i intensitet i 2015 da ExxonMobil oppdaget olje i Essequibo-regionen, som utgjør to tredeler av Guyanas territorium.

Oljeutvinning

I folkeavstemningen søndag sa et stort flertall ja til å annektere området, og tirsdag foreslo venezuelanske myndigheter å opprette en venezuelansk provins i Guyana og ba landets oljeselskaper begynne å utstede lisenser for oljeutvinning der.

Guyanas president Irfaan Ali kaller utspillet fra Venezuela en direkte trussel mot landet. Torsdag ringte USAs utenriksminister Antony Blinken til Ali og ga full støtte til Guyanas suverenitet.

Guyana fastholder at grensa ble fastslått i en avtale fra 1899, noe Venezuela avviser. Saken er nå til behandling i Haag-domstolen, men Venezuela anerkjenner ikke domstolen.