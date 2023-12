– Kongressen må godkjenne en tilleggsbevilgning før ferien, sier han. Skjer ikke det, er det fare for at Russlands president Vladimir Putin får «den største gaven», ifølge Biden.

Presidenten signaliserer samtidig at han er villig til å komme Republikanerne i møte på en av sakene som står høyest på deres agenda, nemlig immigrasjon og grensesikkerhet.

– Jeg er villig til å inngå betydningsfulle kompromisser når den gjelder grensen, sier han.

Presidenten sier også at hans team vil forhandle med Republikanerne om migrasjonspolitikken.

USAs utenriksdepartement kunngjorde onsdag en forsendelse av våpen og utstyr til Ukraina verdt 175 millioner dollar, eller drøye 2 milliarder norske kroner etter dagens kurs. Utenriksminister Antony Blinken sier forsendelsen er «en av de siste» USA kan bidra med før midlene som er bevilget, tar slutt.

Bidens regjering ba i oktober Kongressen om nesten 106 milliarder dollar til å finansiere våpen og økonomisk bistand til Ukraina og Israel, samt bevilgninger til USAs grensesikkerhet.

Republikanerne kontrollerer imidlertid Representantenes hus med smalt flertall, og den siste tiden har USAs store Ukraina-støtte blitt et kontroversielt tema blant enkelte høyreorienterte folkevalgte.

Det hvite hus har gjentatte ganger advart om at en stans i USAs Ukraina-støtte øker sannsynligheten for at Russland vinner krigen.