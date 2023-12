McCarthy trekker seg fra Representantenes hus

Han gir seg som kongressrepresentant ved årsskiftet. McCarthy er innvalgt fra en krets i California, og hans beslutning innebærer at det må holdes et suppleringsvalg. Perioden hans utløper egentlig i januar 2025.

– Jeg har bestemt meg for å forlate Huset ved utgangen av året for å tjene Amerika på nye måter. Jeg vet at arbeidet mitt bare har begynt, sier han, ifølge Washington Post.

Fram til en ny representant er innvalgt, innebærer McCarthys sorti at republikanernes flertall i kammeret blir enda mindre. Fredag ble republikaneren George Santos kastet ut av forsamlingen.

Republikaneren Patrick McHenry, som i en kort periode var fungerende speaker i Representantenes hus, kunngjorde tirsdag at han ikke stiller til gjenvalg.