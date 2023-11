Spørsmålene har blitt oversendt til Statsministerens kontor (SMK) og Utenriksdepartementet (UD) torsdag, skriver E24.

Kontrollkomiteen vil nå ha svar på om Erna Solberg selv, eller andre i hennes politisk ledelse ved SMK, var involvert i beslutningene om å ikke journalføre korrespondansen mellom Finnes og Statsministerens kontor.

– Dette handler hovedsakelig om journalføring knyttet til Solbergs sak. I tillegg er det sendt ett spørsmål til Utenriksdepartementet med samme tema knyttet til Huitfeldts sak, sier saksordfører Grunde Almeland (V) til NRK.

I en uttalelse sendt E24 tidligere denne uken avviser kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse at det har vært en hensikt å skjule informasjon fra offentligheten.

– Da vi i forbindelse med behandling av innsynskrav og mediehenvendelser denne høsten fant dem i kontorets arkiver, ble det gitt innsyn i dokumentene og de ble journalført, sier Hjukse.

Erna Solberg har tidligere uttalt at hennes inntrykk var at SMK hadde gode rutiner for arkivering og journalføring av saksdokumenter.

Utenriksdepartementet får spørsmål om manglende journalføring i habilitetssaken til tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Dokumentene dreide seg om aksjehandelen til hennes ektemann Ola Flem.