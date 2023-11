Retten har godkjent en forespørsel fra justisdepartementet om å anerkjenne den internasjonale LHBT-bevegelsen som ekstremistisk og forby dens aktiviteter, opplyser en Reuters-journalist som var til stede i rettssalen.

Avgjørelsen er den siste av flere restriksjoner på uttrykk for seksuell legning og kjønnsidentitet i Russland.

Allerede har landet innført lover som forbyr promotering av «ikke-tradisjonelle» seksuelle forhold og juridisk og medisinsk endring av kjønn.

President Vladimir Putin har lenge jobbet for å fremme et bilde av Russland som vokter av «tradisjonelle moralske verdier» i motsetning til et «dekadent Vesten».

I en tale i fjor sa Putin at Vesten var velkommen til å godkjenne «trender» som å tillate «flere titalls kjønn og homofile parader», men at de ikke har rett til å påtvinge andre land det samme.

Høyesteretten brukte kun litt over to timer på avsi sin kjennelse i saken. Saken var lukket for mediene, men journalister fikk komme inn i rettssalen for å høre avgjørelsen.

Over 100 grupper er allerede forbudt i Russland og stemplet som «ekstremistiske». Det gjelder blant annet Jehovas vitner og organisasjoner knyttet til opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Forbud har tidligere blitt brukt som begrunnelse for flere pågripelser.