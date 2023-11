– Det som skjedde i Moss i går, har jeg fulgt nøye. Det er jo også dypt urovekkende at det er skyting i nærheten av et idrettsanlegg hvor barn er og trener, og foreldre er og henter, sier statsministeren.

Tirsdag ettermiddag ble en mann i 30-årene skutt og alvorlig skadd ved Mossehallen sentralt i Moss. Ingen er foreløpig pågrepet i saken.

Ifølge NRK er en sentral del av etterforskningen knyttet opp mot det kriminelle nettverket Foxtrot, som har stått bak en rekke brutale drap, eksplosjoner og voldsepisoder i Sverige. Politiet har foreløpig ikke bekreftet dette.

«Gangsta's Paradise»

Støre ble utfordret om saken i Stortinget onsdag av Frp-leder Sylvi Listhaug, som mener at regjeringen må gjøre mer for å bekjempe gjengkriminelle.

Hun viste til et intervju med den svenske journalisten og forfatteren Diamant Salihu på NRK.

– Svenske kriminelle ser på Norge som «gangsta's paradise» har han sagt. Hva har statsministeren tenkt å gjøre med det, spurte Listhaug.

– Den eksperten skal nok politiet lytte til, svarte Støre.

Avviser svenske tilstander

Listhaug viser til at Fremskrittspartiet har satt av 150 millioner kroner til å bekjempe gjengkriminalitet i sitt alternative budsjett, mens regjeringens satsing er på 15 millioner kroner.

Støre mener regjeringen har tatt gjengkriminalitet på alvor fra dag én. Han påpeker også at regjeringen har styrket beredskapen ved svenskegrensen.

Han avviser imidlertid at Norge nærmer seg svenske tilstander.

– Ser vi på det som politiet anser å være gjengkriminelle i Sverige i antall, og det de anser å være i samme kategori i Norge, så er det vesentlig forskjell, sier han.

Listhaug tok også opp en eksplosjon ved et hus i Drøbak i oktober. Politiet mener eksplosjonen var et internt oppgjør i kriminelle miljø med forgreininger til utlandet. Bomben er av samme type som er brukt flere ganger i Sverige, men politiet har sagt at de ikke har holdepunkter for at Foxtrot står bak.

– Når det sprenger en bombe i Drøbak, så er jo det opprørende, uvanlig og urovekkende for folk som bor i det nærmiljøet. Det skal vi ikke ha. Og det må vi ta på største alvor, sier Støre.