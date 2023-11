– Qatar vil kunngjøre som en del av den pågående meklingen at det er oppnådd en avtale om å forlenge den humanitære våpenhvilen på Gazastripen med ytterligere to dager, sier talsperson for Qatars utenriksdepartement, Majed Al Ansari på X/Twitter.

En talsperson for Hamas bekrefter det samme overfor nyhetsbyrået Reuters.

– Det er oppnådd en avtale med Qatar og Egypt om å forlenge den midlertidige våpenhvilen med to dager til, med de samme betingelsene som i forrige våpenhvile, sier en tjenesteperson for den palestinske gruppen.

Israel har så langt ikke uttalt seg om forlengelsen, men har tidligere sagt de er åpne for at våpenhvilen forlenges med én dag om gangen dersom ti gisler settes fri hver dag.

Israel er de siste ukene blitt utsatt for økende press for å forlenge våpenhvilen, som Qatar, Egypt og USA har forhandlet fram.

Saken oppdateres