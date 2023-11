(Denne artikkelen er gjenutgitt gjennom vårt samarbeid med The Kyiv Independent – Ukrainas ledende engelskspråklige publikasjon. Hvis du ønsker å støtte deres journalistikk i krigstider, kan du vurdere å bli medlemvia denne lenken).

Nesten to tiår etter han grunnla det høyrepopulistiske partiet sitt, dro Geert Wilders i land det nederlandske parlamentsvalget ved hjelp av en blanding av fremmedfrykt og euroskepsis.

– Det er forandring i vinden, sier den ungarske statsministeren Viktor Orban, etter å ha potensielt fått enda en alliert.

Wilders' Ukraina-skeptiske og innvandringskritiske Frihetsparti (PVV) sikret seg 37 av de 150 setene i parlamentet. Arbeiderpartiet og grønne GroenLinks fikk 25 seter, mens avtroppende statsminister Mark Ruttes parti VVP fikk 24 seter.

Resultatet kom som et sjokk internasjonalt og i Nederland. Bare en uke før valget viste meningsmålinger at PVV ville ende opp med bare 17 seter.

Nå ser det ut til at et av de få nederlandske partiene som ba om å avslutte den militære støtten til Ukraina i sitt partiprogram, vil bli et nøkkelmedlem i en eventuell koalisjonsregjering.

Wilders, som boikottet president Volodymyr Zelenskyjs tale i det nederlandske parlamentet i mai 2023, kan bli den neste statsministeren.

Under Rutte, som ikke stilte til gjenvalg, har Nederland vært en sterk alliert av Ukraina, sendt bistand og ledet den internasjonale innsatsen for å levere F16-fly.

Valgresultatet kan signalisere slutten på den epoken.

Den avtroppende statsministeren Mark Rutte viser frem F16-fly til Volodymyr Zelenskyj. Foto: Piroschka van de Wouw / NTB/Reuters

Militær bistand

– Det ser ikke ut som gunstige nyheter for Ukraina, sier Julia Soldatiuk-Westerveld, en forsker ved Clingendael Institute's EU & Global Affairs Unit, til Kyiv Independent.

Siden PVV er imot militær eller økonomisk bistand til Kyiv, lurer ukrainerne på om dette betyr slutten på støtten fra Nederland.

– Valgresultatet bidrar til en økende bekymring i Ukraina for at dette er en tendens som kan spre seg gjennom hele Den europeiske union, sa Soldatiuk-Westerveld.

Wilders fortalte den nederlandske allmennkringkasteren den 15. november at selv om han «støtter Ukraina politisk» og erkjenner at Russland er den angripende parten, må Nederland være i stand til å forsvare sitt eget territorium.

– Nederlandske lagre er begrensede, og av den grunn bør militær støtte til Ukraina avsluttes, sa Wilders.

Det er fortsatt uklart nøyaktig hva en stans av militær støtte ville bety, sier Geert Jan Hahn, reporter for nederlandske BNR.

– Vi vet ikke om dette betyr at han er imot luftforsvar, eller det europeiske forsvarsindustrien og produksjonen av ammunisjon som vi nå bygger opp for å sende til Ukraina – han sa ingenting om det fordi ingen spurte ham, sier Hahn.

Wilders sa seierstalen sin at han lover å takle det han omtaler som en «en asyl-tsunami». Foto: AP Photo/Peter Dejong

Partiets populistiske program er vagt når det gjelder militærutgifter, men inneholder detaljerte punkter om å «bevare nederlandsk kultur», forbud mot koranen, avslutning av subsidier for kunst og kultur, og økning av fartsgrensen til 140 kilometer i timen.

Partiprogrammet hevder at Ruttes støtte til Ukraina bidro til svekkelsen av den nasjonal forsvarsevnen.

Den forrige regjeringen betraktet «utenlandske land som viktigere enn vårt eget land», hevder PVV.

Tvilsomme forhold

Også Wilders' euroskeptisisme og påståtte bånd til Russland skaper bekymringer for Ukraina. Wilders kritiserte EU for å «provosere fram» interne spenninger i Ukraina i mars 2014, etter avsettelsen av den pro-russiske president Viktor Janukovitsj.

– Russland bør holde seg unna Krim, men EU har provosert frem dette og dermed demonstrert sin fallitterklæring, sa han.

Wilders jobbet mot EU-assosieringsavtalen med Ukraina i en folkeavstemning i Nederland i 2016. 61 prosent av velgerne stemte mot avtalen, selv om valgdeltakelsen bare var på 32 prosent.

I 2018, fire år etter at 193 nederlandske borgere ble drept da russisk-ledede styrker skjøt ned et Malaysia Airlines-fly over okkuperte deler av Donetsk oblast, besøkte han det russiske parlamentet.

– Stopp russofobien. Det er på tide med realpolitikk. Partnerskap i stedet for fiendskap, skrev Wilders under et bilde av seg selv i det russiske parlamentet.

Russia. Moscow. Duma.Stop the Russiaphobia.It’s time for Realpolitik. Partnership instead of enmity! pic.twitter.com/V0iDGkmesp — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 27, 2018

Dokumenter lekket av ukrainske hackere antyder at Kreml aktivt har opparbeidet seg bånd med PVV siden 2013, ifølge det nederlandske undersøkende nettstedet Follow the Money i oktober 2023.

Dokumentene viste også at Wilders «prøvde å skjule sine forbindelser til Russland».

Selv om den russiske fullskala-invasjonen av Ukraina i februar 2022 førte til at Wilders endret kurs og fordømte Russlands aggresjon, har han likevel vært imot sanksjoner mot Russland.

– De skader vårt folk i Nederland mer enn i Russland, sa Wilders i parlamentet i september 2022, med henvisning til sanksjonene etter invasjonen.

Wilders har i tillegg holdt på sitt gode forhold til Orban. Den ungarske statsministeren uttaler seg ofte mot EU-støtte til Ukraina.

Deres samarbeid, sammen med Robert Fico, den nye populistiske statsministeren i Slovakia, kan ha innvirkning på utviklingen av fremtidige EU-sanksjonspakker, påpeker Hahn.

Konsensus

Det positive for Ukraina er at det nederlandske politiske systemet er avhengig av koalisjoner og ett parti vil ikke oppnå et absolutt flertall.

Wilders, som har vært medlem av parlamentet siden 1998, forstår at hvis han ønsker en posisjonen med regjeringsmakt er det avgjørende for han å bygge konsensus.

Selv om støtten til Ukraina ikke lenger er «100 prosent garantert», har ingen av de andre større partiene uttrykt ønske om å avslutte støtten til Ukraina, sier Hahn.

I tillegg indikerer meningsmålinger at rundt 85 prosent av den nederlandske befolkningen fortsatt støtter Ukraina.

– Det er ganske betydelig, påpeker Hahn.

VVP, som mest sannsynlig vil være en del av den nye koalisjonsregjeringen, ser ikke ut til å endre kursen når det gjelder støtte til Ukraina.

– Vi kjenner vår historie, hva det vil si å bli okkupert, å bli angrepet. Vi føler veldig sterkt for dette, det skjer på vårt kontinent, blant våre naboer. Vi må fortsette å hjelpe, sa Dilan Yesilgoz-Zegerius, som har overtatt ledelsen av VVP, under en TV-debatt den 5. november.

Dilan Yesilgoz gir Geert Wilders et hardt blikk under siste debatten før det nederlandske valget. Foto: Remko de Waal / ANP / AFP

Yesilgoz' parti fikk tredje størst oppslutning i valget.

– Ved å danne en koalisjon vil, selv om ett av partiene har ekstreme synspunkter om visse emner, behovet for en kompromiss ha en dempende effekt på politikken angående det spesifikke temaet, sier Soldatiuk-Westerveld.

Å gi støtte til Ukraina kan være et tema som PVV kan inngå kompromisser om hvis de ønsker å regjere.

Da nederlenderne sist gikk til valgurnene i 2021, varte imidlertid regjeringsforhandlingene i rekordlange 299 dager. Dermed står spørsmålet om en PVV-koalisjon vil kunne påvirke Ukraina og når det eventuelt vil skje.

