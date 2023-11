Støre om Aps rekorddårlige valg: – Ansvaret ligger hos meg

– Ansvaret ligger hos meg. Det er et ansvar jeg tar på det aller største alvor. Jeg vil gjøre alt jeg kan, fra sent til tidlig, for å løfte laget og justere kursen, sa Støre til partiets oppvaskmøte på Gardermoen lørdag.

Støre sa i sin tale at hovedårsaken til partiets dårlige valg er at Arbeiderpartiet tapte den lange valgkampen.

– Veksten kom for sent, sa han.

Arbeiderpartipolitikere fra hele landet er samlet denne helgen for å diskutere det historisk dårlige kommunevalget, og veien videre.

Konferansen startet lørdag formiddag med en gjennomgang av valgundersøkelsen som blant annet ligger til grunn for rapporten.

Vil gi folk tryggheten tilbake

I den interne evalueringsrapporten konkluderes det med at partiet ikke lyktes i å gi folk tilstrekkelig med økonomisk trygghet «i en tid der mange kriser gjør at folk føler stor uro». Støre mener at økonomi var den klart viktigste saken for folk i i valgkampen.

– Folk har fått dårligere råd og, de gir oss et politisk ansvar for at det har blitt slik, sier han.

Han understreket at inflasjonen må ned.

– Vi må gi folk tryggheten tilbake. Det er vårt mål nummer én, sa Støre.

Bedre problembeskrivelse

Ap-lederen sier han vil komme tettere på velgerne, at partiet må bli bedre til å beskrive problemene folk har, og å gjenta det partiet står for og oppnår.

– Hvis vi skal ha æren for det som er bra i landet vårt, må vi også stille opp for og kritisk belyse det som ikke går bra: mangler i eldreomsorgen, utfordringer i sykehusene og i skolene.

Han forsvarte også en av sakene som skapte mye bråk i valgkampen, nemlig lakseskatten.

– Jeg forstår at det ikke er populært hos dem som er truffet. Og så ble vi møtt av en ganske heftig motkampanje, som skapte ringvirkninger, sa Støre.

Må tettere på hverdagslivet

Statsminister Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng på Arbeiderpartiets strategikonferanse, hvor partiet skal evaluere valget 2023, og finne kursen mot valgene 2025 og 2027. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Videre innrømmet statsministeren at «utenompolitiske» saker har tatt mye av regjeringens oppmerksomhet.

– Dette skal vi ut av. Dette ligger bak oss, og vi vil ikke ha mer av det.

Støre mener partiet må komme tettere på folks hverdagsliv.

– Vi har ikke vært tett nok på folks hverdagsliv når vi har utviklet politikken vår. Det er en tung erkjennelse, sa han.

– Og så skal vi videre på veien mot valgene i 2025 og 2027.

Spøkte med Gro

Statsministeren brukte litt av talen sin også på å forsvare arbeidslinja, og at partiet de neste årene skal ta tak i og bygge den ut.

Han sa «Det er typisk norsk å gå på jobb» med henvisning til Gro Harlem Brundtland til applaus og latter fra salen, og sa videre «Gro, can you hear me?»

– Arbeidslinjen er Einar Gerhardsen, det er Gro Harlem Brundtland, det er oss. Det kan bli bråk av å forsvare arbeidslinja. Det bråket skal vi tåle. Det å stille krav er også å stille opp. Tenk alle de mulighetene som arbeid gir for den enkelte og for samfunnet.