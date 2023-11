Totalt vil regjeringen øke bevilgningene til Forsvaret med 900 millioner kroner for å dekke økte kostnader og opprettholde driften.

– Vi mener det er rett prioritering å kompensere for økte utgifter. Dette bidrar til at Forsvaret kan opprettholde viktig aktivitet som nærvær og situasjonsforståelse i nærområdene våre, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Regjeringen foreslår også 734 millioner kroner mer til politiet og 100 millioner kroner mer til PST.

– Det er mange i politiet som opplever at de står i en presset ressurssituasjon. Det er viktig for meg å ta dem på alvor. Regjeringen foreslår at politiet får en ekstrabevilgning i år, som etter det vi kan se, er større enn de noen gang har fått i en slik nysaldering, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Hans-pakke

Nysalderingen blir lagt fram av regjeringen fredag. Det er en oppdatering av statsbudsjettet, i tråd med hvordan pengebruken og inntektene har vært så langt i år. Noen av anslagene har bommet litt, og dermed blir det frigjort midler på noen felt, mens andre felt trenger mer penger.

I oppdateringen gjør regjeringen også flere andre grep. Noen av dem er allerede blitt kjent.

Blant annet settes det av 1,7 milliarder kroner til kommunene som ble rammet av ekstremværet «Hans».

Mer til Helse nord

Det bevilges også 430 millioner kroner til momskompensasjon for idretts- og kulturbygg, noe som betyr at alle som har søkt om slike midler i år får utbetalt penger.

I tillegg vil regjeringen gi 100 millioner kroner ekstra til barn og unge i idretten.

Helse nord får også 362 millioner kroner mer, noe som kan bidra til å dempe den pressede økonomiske situasjonen helseforetaket står i.

I nysalderingen frigjør regjeringen også 200 millioner kroner i støtte til Gaza, noe de har varslet tidligere.