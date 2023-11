Regjeringsforhandlingene i Nederland i gang

Samtidig åpner partiet for å fungere som støtteparti til en høyreregjering, skriver den statlige kringkasteren NOS.

Dermed kan Geert Wilders og hans parti PVV kanskje få hjelp fra VVD likevel. PVV gjorde et brakvalg med 23,6 prosent av stemmene og 37 av 150 mandater i nasjonalforsamlingens underhus.

Om Wilders skal bli statsminister, må han imidlertid få med seg minst to andre partier, noe som kan bli en utfordring - spesielt siden VVDs leder Dilan Yesilgöz har sagt at hun ikke kan forestille seg en regjering med Wilders på topp.

Sterkt islamfiendtlig

Wilders er kjent for sin sterke fiendtlighet mot islam, selv om han tonet ned dette i denne valgkampen.

- Nederland er ikke et islamsk land: Ingen islamske skoler, koraner eller moskeer, står det i partiprogrammet til PVV.

På samme side lover partiet asylstopp og å gå ut av alle europeiske og internasjonale flyktningkonvensjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Speider med langt oppdrag foran seg

Wilders foretrekker en koalisjon med VVD og to protestpartier - sentrumspartiet NSC og bondepartiet BBB. BBB ligger an til å bli en slags nødvendighet i alle fall, ettersom de er største parti i overhuset.

Der BBB virker svært samarbeidsvillige, er NSC mer skeptiske til Wilders - men lederen Pieter Omtzigt har sagt at "Nederland må regjeres".

Fredag oppnevnte partilederne en såkalt "speider" til å høre med partiene om hvilke koalisjoner som er mulige og hva slags temaer de må diskutere.

Speideren blir PVVs Gom van Strien, og han kan ha et langt oppdrag foran seg - etter forrige valg tok det 299 dager å danne regjering i Nederland, og i dagens politiske situasjon tyder ingenting på at det vil gå fortere for seg.