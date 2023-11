En global minsteskatt blir vedtatt hos Kongen i statsråd fredag, skriver E24. Flere land jobber med å få på plass dette, for å unngå at milliarder går tapt til skatteparadiser.

Forslaget skal deretter sendes til Stortinget for endelig vedtak.

– Dette skal føre til at store selskaper som har virksomheter i ulike land, også i skatteparadis, må pålegges beskatning hvis de kommer til et lavskattland. Den globale minimumsbelastningen skal være på 15 prosent, sier Vedum.

SV sier de frykter at skatten får uante konsekvenser.

– SV ønsker alle initiativ for å få bukt med skatteparadis velkomne. Men vi er redd en minsteskatt på 15 prosent blir et tak snarere enn et gulv. Det er også flere skattehull som må tettes og vi må få mye mer åpenhet om selskapenes overskudd, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Hun ber Norge ta en mer fremoverlent rolle for å få på plass en skattekonvensjon i FN