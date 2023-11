Poll of polls snitt av målingene i november gir de rødgrønne 75 mandater, mens de fire borgerlige partiene får 88. Det er små marginer, og de partiene som er over sperregrensa, kan påvirke mye.

Et parti som er over sperregrensa på snittmålingene for andre måned på rad, er Industri- og næringspartiet (INP). De får et snitt på 4,01.

Nå tror partileder Owe Ingemann Waltherzøe at partiet kan få en oppslutning på 6 prosent i stortingsvalget i 2025.

– Det er jo fantastiske tall det vi ser, sier Waltherzøe til NTB.

Må bygge økonomi

– Jeg utelukker ikke at vi når 6 prosent i stortingsvalget. Jeg tror det er mulig hvis vi klarer å stable en god og samlede organisasjon på beina fram mot valget. Da skal vi klare å hoppe over lista på 6 prosent, sier partilederen.

Han erkjenner at den oppgaven er stor – og at den må begynne nå. INP er et nytt parti som kjemper mot partier med langt større partikasse.

– Valgkamp er et spørsmål om økonomi, i tillegg til å klare å bringe fram realpolitikk som vi står for. Klarer vi å samle organisasjonen og få stablet en god økonomi på beina, så tror jeg nok vi skal få til en god valgkamp, sier Waltherzøe.

Runder 14.000

Partiet er i ferd med å runde 14.000 medlemmer. Gode målinger gir motivasjon og drivkraft til å gjennomføre den jobben, og troverdighet overfor mulige støttespillere.

– Det gir både meg og hele organisasjonen en vekker som gjør at vi ser konturene av et parti som kan sitte med mandater på Stortinget, og kanskje utgjøre en stor forskjell. Tidligere målinger har vist at vi kan sitte i en vippeposisjon, sier Waltherzøe.

– Jeg tror årsaken til veksten først og fremst er at Industri- og Næringspartiet seiler opp som et seriøst og godt alternativ, også til de store styringspartiene. Jeg tror velgerne ønsker at det er folk med arbeidslivserfaring som er på vei inn i det politiske landskapet, sier partilederen.

Ap og Sp faller

INP har selskap av både MDG (4,07) og KrF (4,06) rett rundt sperregrensa.

Høyre holder posisjonen som landets største parti med en oppslutning på 26,4. Arbeiderpartiet går litt tilbake til en oppslutning på 19,5, mens SV går litt fram og Sp litt tilbake.

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet har støtte fra bare 25 prosent av folket. Hvis både Rødt og Miljøpartiet De Grønne regnes med, er det 44,2 prosent som ønsker seg rødgrønt styre.

Hele snittet for novembermålingene: R 4,97, SV 9,8, Ap 19,49, Sp 5,84, MDG 4,07, INP 4,01, V 6,05, KrF 4,06, H 26,35, Frp 12,95.