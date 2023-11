Lesesenteret får ekstra tilskudd på 10 millioner kroner

– Lesing er helt avgjørende for å kunne lære i skolen, delta i samfunnet og utvikle kritisk sans. Vi kan ikke slå oss til ro med at mange elever sliter så mye med lesing at det vil være utfordrende å klare seg i videre utdanning og når de skal ut i arbeidslivet, sier kunnskapsministeren.

Nessa Nordtun sier hun tror den store digitaliseringen av norsk skole de siste ti årene har påvirket leselysten og leseferdighetene til barna i Norge negativt.

– Bøker eller skjerm er ikke enten eller, vi må finne riktig balanse, og jeg ser fram til å få kunnskapsgrunnlaget skjermbruktutvalget skal gi oss, sier Nordtun.