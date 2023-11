Johansen bekreftet torsdag ettermiddag overfor Avisa Oslo at han starter i den nye jobben 1. januar. Den opprinnelige oppstartdatoen var 25. januar 2024, etter at han gikk av som byrådsleder 25. oktober.

Konsekvensen er at Johansen nå bare får to måneders etterlønn, ikke tre.

Dette skjer etter at karanteneutvalget mener det ikke er noen direkte forbindelser mellom jobben som generalsekretær i Norsk Folkehjelp og oppgavene han hadde som byrådsleder. Dermed slipper han karantene.

Lettet

– Sekretariatet ser ikke at det foreligger en helt konkret forbindelse mellom arbeidsoppgavene og ansvarsområdet Johansen har hatt som byrådsleder og ny arbeidsgivers virksomhet og interesser, skrev utvalget i sin innstilling.

Johansen sier han er lettet over at han ikke måtte i karantene før han kunne begynne i den nye jobben.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg hadde blitt overrasket hvis det ble det, men jeg er den politikeren som har vært borti alt i Oslo kommune i åtte år, så jeg er kanskje den som er mest utsatt for å få karantene.

Han erkjenner overfor VG at det har vært mye styr med denne saken.

– Det har vært litt mye styr med etterlønnen, og det må jeg ta ansvar for selv med mitt noe udiplomatiske svar til NRK , sier Johansen.

Lovlighetskontroll

Flere har reagert på at Johansen fikk innvilget tre måneder med etterlønn, samtidig som han ba om å ta fatt på den nye stillingen først tre måneder etter at han gikk av. Norsk Folkehjelp har sagt at de kunne ha tatt ham imot før, noe han tidligere har bekreftet at de har drøftet.

Rødt har varslet de kommer til å be om en lovlighetskontroll av Johansens etterlønn. Johansen har sagt at han har fulgt reglene hele veien, og at det er opp til Oslo kommune å vurdere lovligheten den.