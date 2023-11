Vraking av Flytoget kan koste 1,4 milliarder: – Snu, krever H og Frp

De ber om hastemøte med regjeringen, skriver Teknisk Ukeblad.

Høyre og Fremskrittspartiet mener at rapporten er et nytt bevis på at det er en dårlig idé å skrote Flytoget.

Det er ingen skam å snu, sier de til regjeringen.

– Nå må regjeringen forstå at det ikke er smart å legge ned Norges mest populære togtilbud, sier Morten Stordalen i Frp til NTB.

Han varsler at Frp vil ta opp saken i Stortinget.

– Rapporten tydeliggjør at ideen om å slå sammen Vy og Flytoget er håpløs. Regjeringen bør snarest innse dette og skrote forslaget. Ingen vinner på at Flytoget legges ned, sier Høyres Trond Helleland til NTB.

Subsidierte Vy-billetter

Milliardtapet er beregnet ut fra et årlig tap på 460 millioner kroner fram til 2028. Det baseres på at Flytoget går med overskudd, mens det offentlige betaler en viss del av billetten for dem som reiser med Vy gjennom subsidier.

– Flytoget tjener i dag penger for hver billett som selges, mens Vy får penger fra staten for hver billett som selges. Du trenger ikke være økonom for å forstå at dette blir dyrt for skattebetalerne, sier Stordalen i Frp.

Han mener seieren i Stortinget om nye togsett til Rørosbanen viser at det nytter å ta opp kampen mot regjeringen.

– Vi kommer til å fortsette kampen for å redde Norges mest populære jernbanetilbud, sier Frp-eren.

Flere biler

Flytoget mener også beslutningen om å gi Vy ansvaret for all togtrafikk på Østlandet – også strekningen Flytoget betjener – bygger på utdatert data om kapasitetsproblemer.

– En av de største suksessene i norsk jernbanehistorie og kundenes soleklare favoritt står nå i fare for å bli nedlagt basert på utdaterte tall og analyser, sier administrerende direktør Ståle Nistov i Flytoget.

Ifølge rapporten blir det også langt flere biler på veiene ved en slik omlegging.

Det kaller Helleland i Høyre trist for klimakampen.

– Vi vil i årene som kommer jobbe for å gjeninnføre konkurranse for å gi de togreisende et best mulig tilbud, sier han.