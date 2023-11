Han varsler også at han slutter å kjøpe enkeltaksjer og finansielle instrumenter nå.

– Dette gjør jeg ikke med lett hjerte, da aksjehandel har vært en hobby for meg i mange år. Jeg mener det er viktig at så mange som mulig bidrar til økonomien gjennom å investere i norske arbeidsplasser og norsk næringsliv, samtidig som man sparer til seg og familien, skriver Sinnes i en skriftlig uttalelse.

Uttalelsen kommer etter at Dagens Næringsliv stilte spørsmål om to store aksjekjøp han gjorde i forrige uke – bare dager etter at Erna Solberg erklærte at hun vil fortsette som partileder og Høyres statsministerkandidat.

Ifølge avisen kjøpte Sindre Finnes aksjer for 450.000 kroner.

Ingen flere kjøp

Den slags blir det nå slutt på, lover han.

– Jeg slutter nå, og vil avstå fra det så lenge Erna er en ledende rikspolitiker. Fremover vil jeg gradvis selge alle mine børsnoterte enkeltaksjer, og senest innen 31. desember 2024, i god tid før neste stortingsvalg, vil jeg ikke eie noen børsnoterte enkeltaksjer eller finansielle instrumenter, skriver Finnes.

Løftet kommer etter flere måneder med avsløringer om hvordan Finnes storhandlet med aksjer mens kona var statsminister i perioden 2013 -2021. Handelen gjorde Erna Solberg inhabil, og hun har fått kraftig kritikk.

I forrige uke gjorde Solberg det klart at hun fortsetter som Høyre-leder og statsministerkandidat i stortingsvalget 2025.

– Vil rydde opp

Finnes sier at han har lært mye av det som har skjedd.

Det har stormet rundt Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes i høst. Foto: NTB

– Jeg ønsker nå bare å bidra til å rydde opp. Når alt kommer til alt, mener jeg det viktigste er at Erna blir statsminister igjen i 2025, og jeg kan drive med andre hobbyer enn aksjer, sier han.

Han forteller også at han har solgt en del aksjer i 2023 for å kunne betale ned på lån, betale skatt og for å betale for den juridiske bistanden han har fått de siste ukene.

Økokrim har gjort undersøkelser i saken, men konkludert med at de ikke kommer til å innlede etterforskning mot verken Sindre Finnes eller Erna Solberg.

De har ikke funnet indikasjoner på at det har skjedd noe lovstriding.

Solberg: Glad for avklaringen

Erna Solberg er tirsdag på reise i Polen med Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Hun sier til Dagens Næringsliv at hun er glad for denne siste avklaringen fra sin ektemann, og at det selvsagt skjer i samråd med henne.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité jobber for tiden videre med sin behandling av Erna Solbergs habilitetssak og de andre habilitetssakene i regjeringsapparatet.

Komiteen avventer blant annet en vurdering fra et juridisk ekspertutvalg før de gir sin innstilling. Målet er å ha en innstilling klar før jul, men det kan også bli utsatt til nyåret.