«Økonomi var avgjørende ved dette valget», heter det i dokumentet som oppsummerer Aps katastrofevalg.

NRK har fått tilgang til sisteutkastet av evalueringen, som Aftenposten omtalte først.

Konklusjonen slår fast at tiltakene fra regjeringen i dyrtiden ikke var nok til å hindre at mange fikk dårligere råd. Videre står det at partitoppene Jonas Gahr Støre, Tonje Brenna, Jan Christian Vestre og Kjersti Stenseng har et spesielt ansvar for dette.

– Vi er veldig tydelige på at når vi leverer et så dårlig valgresultat som det vi gjør, så er det partiledelsen som har det øverste ansvaret for det. Vi må gjøre en stor felles jobb for å klare å snu den skuta, sier Stenseng til NRK.

Både habilitetssakene, strømkrisen, rentesjokket og prisveksten trekkes fram som forklaringer på valgnederlaget. I tillegg til omstridte saker regjeringen selv står bak, som lakseskatten og andre skattegrep i næringslivet.

For første gang siden 1924 er ikke Arbeiderpartiet Norges største parti. Partiet gikk tilbake i 236 kommuner under høstens valg og mistet 41 ordførere.